農曆春節假期即將到來，台中市政府過年不打烊，數位治理局為讓民眾更方便掌握資訊，推動跨局處線上服務整合，在市府官網首頁增設「春節服務訊息專區」，以一站式服務整合各局處春節措施，包含交通疏導、垃圾收運、疫苗預約接種、觀光文化活動等資訊，讓市民在春假期間，也能輕鬆查詢各項服務。

數位治理局長林谷隆表示，今年春節連假長達10天，市府各局處提供多項年節不打烊的便民措施，為讓民眾可以快速搜尋各項服務及訊息，數位局在市府官網首頁建置「春節服務訊息專區」，專區首頁除春節期間相關市政新聞外，也提供國道交通疏導暨高乘載管制措施、垃圾收運服務方式等圖卡，讓民眾能即時掌握資訊。

數位局說明，「春節服務訊息專區」規畫六大單元，分別為交通、活動、服務、旅遊、宣導與公告及1999一碼通，內容包括即時交通狀況、即時公車動態、年貨大街資訊、市立圖書館開館資訊及文化活動、垃圾清運即時查詢、觀光旅宿資訊、新冠肺炎防治專區等，另市府1999一碼通專線，也持續提供24小時服務，隨時接聽、受理及處理民眾各項反映需求，期盼讓民眾不論春節出門旅遊、走春拜年或居家生活，都可以放心享受數位生活。

數位局補充，「春節服務訊息專區」即日起上線，過年期間將即時更新網站內容，市政服務及相關宣導等資訊皆持續滾動式更新，提供民眾最新民生資訊，歡迎市民朋友多加利用。