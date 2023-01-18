苗栗農工餐飲服務科學生，發揮有別以往的專業，端上不一樣菜色，將發現熙來人往的樓梯以油漆上色，為校園增添亮眼色彩，讓樓梯華麗變裝迎接新春到來。

學生們共同彩繪樓梯。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

校方利用專題實作課程，由校方老師王若樺、王秋玲，藉由分組教學方式，一組進行餐飲實作課程，製作巴斯克乳酪蛋糕，另一組則籌畫彩繪以美化校園。

負責帶領彩繪的老師王若樺，與餐服科同學先在校園勘場，他們發現熙來人往的森林科標本園與工科實習大樓相連2座樓梯，由於缺乏油漆美化相當單調。

苗栗農工餐飲服務科學生發揮有別以往專業，為校園樓梯彩繪換新裝。（苗栗農工提供／李京昇苗栗傳真）

王若樺說，她利用課堂上課時間，引導同學們共同發想，希望能透過同學們雙手親自幫樓梯彩繪增添色彩，並向謝世宗校長提案，獲得謝校長與學校教務處、實習處等各單位全力支持，在所有同學們共同努力下，讓兩座樓梯華麗變裝，成為如彩虹般的美麗橋樑。

謝世宗表示，教育部所推動108新課綱教育精神，希望學校能將3面9項核心素養導入教學，這次創意彩繪讓學生培養並實踐美感教育，謝謝餐飲服務科師生展現有別於過去傳統教育，以創新多元教學與跨域整合學習，讓苗栗農工校園景觀更加多采多姿。