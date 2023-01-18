不少人努力工作盼能早日存到第一桶金，一名男網友分享，他工作將要滿2年，每個月要花3至4萬元，因此2年過去，他只存了40萬元，引起網友們討論，不少人認為每個月爽花4萬塊，卻還可以年存20萬，真的已經很厲害了。另有過來人分享存錢祕訣，規劃出每個月可用的錢，用有限的金額去生活，就會克制花錢的慾望，不會隨便亂花。

一名男網友日前在Dcard上發文說，他今年27歲在科技業任職，再工作2個月就滿2年，早上他心血來潮刷了一下銀行帳戶，發現戶頭裡面只有40萬元，讓他突然意識到自己每個月的開銷真的不小，工作2年竟然沒有存到什麼錢。

男網友表示，他每個月的房租大約是6千元，每個月的日常開銷3到4萬元左右，包括車用開銷、吃飯、出去玩、喝酒等。讓他瞬間很迷惘，到底要什麼時候才能存到第一桶金呢？新年希望自己可以開源節流。

貼文引起網友討論，「每月爽花4萬還能存錢，已經很強了」、「很好了吧！我也27歲，剛看了一下戶頭，裡面只有1萬8千」、「很多欸！我28也沒存多少，不過還是要看你年薪啦」、「有存就不錯了吧」、「工作個3至4年只存了20萬」。

另有網友則分享存錢祕訣，其中一位網友表示，每個月要規劃可以花的錢、要存起來的錢，用有限的金額去生活，才可以達到效果，否則很容易東花西花就把想要存的錢花掉了。另有網友則使用類似的概念說，將生活中多數開銷都用信用卡付款，這樣記帳也方便，而且額度設低一點，只要卡片刷爆，就會自動節制消費。