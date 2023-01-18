陳時中砂畫（圖）被何志偉放置在回收區；此影片被徐國勇在政論節目中公開播放。（本報資料照／周志豪攝）

民進黨立委何志偉棄置衛福部前部長陳時中砂畫爭議，引爆黨內派系鬥爭。內政部前部長徐國勇近日竟在主持政論節目過程，播放立法院監視器拍攝的何棄置砂畫影片，再觸動立院監視器敏感神經。國民黨團今批，這已是國際級醜聞。

國民黨團總召曾銘宗質疑，徐國勇行為何等嚴重，究竟誰調閱監視影帶？只調何志偉畫面？要求立法院長游錫堃、秘書長林志嘉說清楚，並追究相關人員法律與政治責任。黨團書記長李德維也點名，管制立院錄影畫面的保六總隊也應說明。

黨團副書記長洪孟楷指出，綠媒政論節目流出立委行蹤畫面，已涉違反個人資料保護法相關規定，有相關刑事責任，要求林志嘉正式提告公開播出外流影像的政論節目主持人，以維護國會尊嚴。

2021年4月間，立法院以近1500萬元預算，推動換裝全院監視器，因當時新設監視器不僅正對國民黨團辦公室門口，還有錄音功能，遭國民黨團質疑在做政治偵防，甚至還衍伸出朝野立委質疑該採購案涉圍標，讓立院趕緊停工滅火。

國民黨團上午舉辦記者會，批評民進黨為了派系鬥爭，不惜將政治偵防髒手伸進立法院，不惜違反相關法律規定，也要在政論節目公布何志偉在立院棄置陳時中砂畫作監視畫面。

曾銘宗表示，2021年4月28日，林志嘉在立法院司法委員會，回應立院院區裝設監視器爭議時曾允諾，「立法院絕不容許政治偵防」，言猶在耳，徐國勇竟在主持政論節目中播放何志偉去年10月21日亂丟陳時中創作沙畫的立院監視畫面。

曾銘宗說，立法院是全國最高民意殿堂，在院區、研究大樓廣裝監視器是用來維護院區內安全，但現在竟有監視影帶流出，在綠媒大放送，這是否也代表113位立委與前來立院洽公民眾的動態，都已經被有心人士掌握？

李德維表示，國人健保資料、華航重要會員個資外流，現在竟連立法院立委行蹤影像都遭外流，民進黨為了派系內鬥竟如此沉淪，將監視畫面影帶在政論節目中大放送，將政治偵防髒手伸到立法院，孰可忍？孰不可忍？

洪孟楷指出，國會是最高民意殿堂，立委代表民意行使職權，立委行蹤監視畫面竟被外流，成民進黨內部派系鬥爭工具，令人瞠目結舌、匪夷所思；在民主國家，這已是國際級醜聞，到目前為止執政黨有表示任何態度？

洪孟楷認為，當立委影像變成民進黨內鬥工具，難保明天變亂鬥、甚至變成鬥爭在野黨的工具？今天對付民進黨派系，明天是否對付在野黨？