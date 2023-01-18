陽明交大布袋戲社新創團隊「劍塵影視」計畫讓影迷當起影集製作人。圖為拍攝現場。(劍塵影視提供)

睽違3年，陽明交大布袋戲社新創團隊「劍塵影視」將在今年推出新劇作《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》。為了讓影迷了解布袋戲的製播過程，不只計畫開放片場參觀與體驗爆破等特效，甚至還會讓劇中角色在設計過的橋段裡，直接叫出戲迷的名字，更計畫讓影迷當起影集製作人，目的是要以更多元且直接方式，推廣與傳承傳統技藝。

劍塵影視表示，《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》作為其睽違3年再度推出的第2部作品，依舊秉持「要讓人愛上幕後」的初衷，融入年輕人的創意與活力，捨棄生硬老套的說教，轉化為一封「製作人邀請函」，要讓戲迷就任影集製作人角色，在2月將要登場的募資活動裡，設計了數個令戲迷眼睛一亮的特色互動方案，使其更願意來親近布袋戲的製播過程。

劍塵影視提到，「一日劍塵團隊」方案要向戲迷打開平常未開放參觀的片場，能站上布袋戲中最標誌性的土台半山，大玩各式現場爆破特效，近距離欣賞本尊戲偶，體驗江湖武林的震撼之外，影集導演饒承毓加碼透露：「安排給參與者體驗的拍攝片段，都會收錄到影集裡面使用。」意即，這不只是純粹體驗，還要讓人「玩真的」。

劍塵影視指出，團隊的突發奇想遠遠不止於此，公開的方案中，赫見「讓戲迷的名字被寫進劇本裡」的創舉！團隊表示布袋戲製作大不易，每個推手都很值得以特殊的方式留下紀念，才誕生這個想法，讓劇中角色在設計過的橋段裡直接叫出戲迷的名字，相信對觀眾來說是萬分難忘的經驗。

「沒想過布袋戲可以這麼玩！」劍塵影視強調，靠著激盪腦力產生出的有趣火花，讓許多布袋戲觀眾已經感受到這群年輕人將要帶來的旋風。《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》未開播先轟動，不少戲迷留言讚聲「我斗內的預算編好啦！」、「這個一定要多推廣，推爆！」讓日以繼夜趕拍影集的劍塵成員注入一劑強心針。

《劍塵道魔錄之玄劫天鋒》募資將於2月1日展開，相關詳情請見臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/junction.studio2019