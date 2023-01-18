春節連假倒數，命理風水專家邱彥龍分享12星座的財運和招財撇步，其中牡羊座、獅子座、摩羯座財運最旺，有望名利雙收，若再搭配招財的衣服顏色及飾品，並找特定神明加持，獲利更會加倍。

▍牡羊座：

牡羊座新的一年超級幸運，凡事都能逢凶化吉，雖會有突如其來的開銷，但不要太在意，因為也會有突然的財運和驚喜，這段期間會感覺所有的人事物都能掌握，並名利雙收。感情方面，原本的對象可能只會越愛越痛，與你個性行事作風相同的才會是真愛。

●招財方位：西南方、北方。

●招財撇步：穿米黃色或佩戴黃金飾品，並到財神廟或土地公廟加持，會幫助運勢提升到另一個層次。

▍金牛座：

金牛座新的一年會有突發狀況，但只要心存正念，保持正向思考，就能無往不利，讓自己擁有福德財和事業財，也會有短暫的偏財運，小賭不宜久戰，見好就收，另一半或長輩們對你疼愛有加，哄他們開心，偏財紅包就會降臨。

●招財方位：西南方、西方、北方、海外、國外、遠地。

●招財撇步：配戴金色、銀色、玫瑰金色飾品，往招財方位許願，並且7拜(點香或手拜皆可)，財運、感情運、事業運、官運、健康運皆會上升。

▍雙子座：

雙子座新的一年若能忍住脾氣，不要衝動，正、偏財運就會跟著旺，智慧也會提升到另一個層次，志同道合的朋友和兄弟姊妹會帶來助力，可多與他們相聚閒聊，會有意想不到的收穫，同時也會有無形力量加持帶來財富，財富將會比去年好很多。

●招財方位：西南方、西北方、北方、海外、國外、遠地。

●招財撇步：擺放白狗、紅羊飾品、配戴玉器，如沒有，將以上畫面的照片帶在身上亦可，另外可到土地公廟、楊戩二郎神廟拜拜，儘量穿黃色、米黃色的衣服，將會有助於財運智慧等整體運勢提升。

▍巨蟹座：

巨蟹座要懂得解除多疑、胡思亂想的個性，可多誇獎另一半或長輩，給他們關愛或盡點孝道，將會發現天降好運，財富與事業都會快速提升，切記不要為了小事就心理不平衡。

●招財方位：北方、西北方、南方。

●招財撇步：多拜關公、土地公、財神爺，會有神明相助，或配戴跟神明有關的飾品，並到廟裡去領取發財金，磁場會因此倍增，加持巨蟹座的財運。

▍獅子座：

獅子座新的一年運勢很強、財運也很旺，但不要為了小事就得理不饒人，理財投資方面也能得到不錯的財富，工作雖會比較忙碌，且需要親力親為，但可得到很棒的收益財富。

●招財方位：北方、東北方、西南西方、西北方。

●招財撇步：倒杯茶水請土地公或地基主喝，選擇坐在光亮的地方，亦可捐棺，都可幫助財運、磁場好運來。

▍處女座：

處女座新的一年事業財和偏財運超強，但也需要精算一下要如何運用財富才不會開銷過大，與客戶、另一半或合夥人溝通時，切記勿逞一時口舌之快，得理要饒人，身價暴漲則指日可待。

●招財方位：西南西方、東北方、北方。

●招財撇步：祭祀關公、太上老君、地藏王菩薩、土地公、地基主都是好的選擇，會讓運勢、財運上升。

▍天秤座：

天秤座不可壓抑自我的情感，更不要給自己壓力，凡事不要魯莽衝動，把心思專注在自己相關的事業與工作上，衝動式的投資會對你不利，要學習感恩、放下，其實另一半、客戶、合夥人對你都非常好，也願意幫助，千萬不要把貴人趕走了，得不償失。

●招財方位：西南西方、北方、東北方。

●招財撇步：穿淡藍色的衣服或淡藍色的床品，隨身攜帶較透明的玻璃種玉手環，都可幫助財運爆棚。

▍天蠍座：

天蠍座新的一年對於某些人事物會特別執著，小心因此放棄了愛情與財富，若想要讓財富增長，不妨可以嘗試祈福或禱告，祈求上天相助，會有不錯的效果，當然也需要靠自我的努力與轉念，往好的方向進行，也需懂得理財的智慧才會越來越順，提升財運，讓財庫大躍進。

●招財方位：東北方、南方、西北方。

●招財撇步：配戴黃金或純銀的鈴鐺手環在右手，逆時針轉七圈後許願，期許好運旺旺來，財運爆棚。

▍射手座：

射手座天生自帶好運，但新的一年口舌是非、官訟多，工作也會有所變動，也會因為錢財、房子的問題產生糾紛，同時切記，善良的本性也會承擔人家的財力、業力而破財，不妨趁著過年時間好好想想，喜歡或想要做什麼樣的工作，並在年後執行，上天自然會賜財福運氣。

●招財方位：南方、西北方

●招財撇步：將白龜的飾品、玉器或上述畫面的照片擺在東北丑方，用聚寶盆放入168、1688、16888等金額，或到離住家東北丑方最近的銀行開戶存款當錢母，每個月存同一個數目補財庫，會帶來有錢生錢的好運。

▍摩羯座：

摩羯座易給人一種冰山俊男、冰山美人的感覺，自帶神秘又性感，新的一年人氣和名氣會大漲，事業財、正、偏財運都超級旺，感情有機會論及婚嫁或懷孕，但走路需注意高地，容易跌倒傷到骨頭，行車注意自己和別人的安全，趨吉避凶才能好運鵬飛。

●招財方位：東北方、北方、西南西方、南方。

●招財撇步：選擇粉紅色、白色的衣服或配戴珍珠飾品，讓運勢強大。

▍水瓶座：

水瓶座像個小太陽，受人喜愛與關注，且新的一年還會多了些沉穩與霸氣，正偏財皆旺，凡事想到就去做，財神就會跟著你，今年將有突如其來的大筆財富，只是與人溝通記得嘴巴甜一些，就能帶來好運，但也需小心遭人妒忌，慎防小人。

●招財方位：南方、北方、西南西方。

●招財撇步：選擇青綠色、亮色的衣服，或在西北方、東方放一顆發財樹，打上長明燈，都可以讓財運、運勢強大。

▍雙魚座：

雙魚座新的一年正財運旺，會有許多的工作機會在年後找上門，千萬不要用感覺在想事情，否則會被困住，吃東西需注意新鮮度不要亂吃，感情上會有認識很久的女生突然連繫上，或剛認識不久的男生追求，記住，三觀一致才是終身伴侶。

●招財方位：西北方、南方

●招財撇步：選擇翠綠色的衣服或飾品配戴，也可種盆綠色植物、花盆放在東方，連續七天澆水許願，會讓雙魚座心想事成。