春節連續10天假期即將到來，苗栗縣政府衛生局18日指出，春節期間1月20日到29日，提供鄉親24小時急診，春節門診不打烊，並有新冠肺炎視訊看診及中醫視訊拿清冠等服務。

衛生局指出，民眾期間若有就醫需求，可先行查詢醫療院所服務時間或電話詢問後再前往，也可利用健保署「全民健保行動快易通APP或健保署網站查詢。此外，縣內6家急救責任醫院「提供24小時急診服務」，包括衛生福利部苗栗醫院、為恭紀念醫院、大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院及大順醫院。

衛生局表示，近日新冠疫情升溫，除維持春節醫療服務外，衛生局也因應疫情持續加強防疫，若鄉親出現咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀時，勿當做一般感冒，有症狀時建議使用家用快篩試劑，若為陽性請民眾電洽視訊診療通報，或持快篩陽性證明直接至 6 家急救責任醫院急診進行確診通報

及取藥。若有清冠一號需求民眾，可到衛生局局官網及 FB查詢。

衛生局長張蕊仙表示，呼籲鄉親，春節期間外出旅遊，請記得勤洗手、戴口罩不摸眼耳鼻，落實相關防疫措施。如有發燒、出現呼吸道症狀、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆應及早就醫，掌握治療的黃金時間。

衛生福利部苗栗醫院除夕內科、外科、牙科有上午診；初二內科、外科上午診；初三內科、外科提供上午與下午診，眼科僅有上午診；初四恢復正常門診。

大千綜合醫院除夕上午診科別包括內科、類流感門診、骨外科、泌尿科、兒科、婦產科、復健科，下午診則為內科、兒科；初一提供內科、類流感門診、骨外科、兒科上午診服務，下午診則為內科、骨外科、兒科，夜間診則有內科與骨外科。

初二則提供內科、類流感門診、骨外科、神經外科、兒科、婦產科上午診，下午診則為內科、骨外科、兒科，夜間診則有內科與骨外科；初三內科、類流感門診、骨外科、兒科、婦產科上午診，下午診則為內科、骨外科、兒科，夜間診則有內科與骨外科；初四則與初二同樣，初六恢復正常門診。

苑裡李綜合醫院除夕僅有上午診內科、類流感門診、外科、兒科；初一上午診提供外科，初二上午診內科、類流感門診、外科，下午診與夜診為內科、外科；初三與初二同樣，初四上午診加開兒科，初五上午診與初二、三同樣，夜診增加婦產科、復健科；初六起恢復正常門診。

為恭紀念醫院除夕上午診正常，初三上、下午則開放內科、外科；初四恢復正常門診。