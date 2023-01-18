春節期間，餐桌上勢必有不少山珍海味，其中不乏偏辣的料理，不慎吃到過辣食物時，民眾常不自覺地就是先灌水解辣，但醫師表示，辣椒素是脂溶性，這時喝水會像用水去滅著火的油鍋一樣，效果不佳，而是乳製品、油脂類、醣類等可溶解辣椒素的食物，才有解辣效果，醫師尤其推薦解辣效果最佳且營養豐富的牛奶。

兒科醫師陳映庄在其臉書粉專上表示，吃辣椒會讓嘴巴麻痛的原因是，其辣椒素會讓舌頭有暫時性的灼熱或刺痛感，但它是脂溶性物質，只會溶於油脂或酒精，所以這時若猛灌水，就像用水去滅著火的油鍋一樣，讓油脂類的辣椒素更均勻的散佈到口腔內，讓整個嘴巴感覺都燒起來了，但若有冰水，倒可以藉由降溫減少一點灼熱感。

他分享解辣效果的4種食物，依效果順序為乳製品、油脂、澱粉與酒精。其中乳製品，他最推薦牛奶，「牛奶中的油脂和酪蛋白可溶解脂溶性的辣椒素，尤其是冰牛奶、冰淇淋等都是可以快速解辣的神物。」此外，牛奶營養價值高，又是冰箱中常備食物，老少咸宜。

其次為油脂類。他表示，巧克力、花生醬、橄欖油或有油脂的湯品，可利用油脂可溶解辣椒素的效果，快速減低辣感。第三為醣類，包括澱粉、含醣飲料都有效，因此這時吃白米、麵包、喝果汁、可樂都有效，另外酸性食物也可中和辣椒素，因此烏梅汁也是不錯的選擇。

最後為酒精，酒精為可溶於水也可溶於油脂，但飲酒有害健康，因此陳映庄建議不要拿酒精做為解辣的優先選項。

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