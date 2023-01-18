屏東燈節虎年經典帆布循環再利用，獨家預購傳遞對浪浪的愛。(屏縣府提供)

去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大受歡迎，而活動結束後的巨大帆布，屏東縣政府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊，20日起開放認購，所得將扣除製作成本後，全數捐給屏東流浪動物相關單位，讓創意和愛繼續傳下去。

「希望藉由這些包款的認購，造福更多需要愛的動物們」，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，活動後的帆布數量有限，每個包款使用的視覺圖像皆不相同，加上設計師手工打造，每一個產品絕對都是獨一無二。

這些公益包款將採線上方式進行預購，並預計在屏東勝利星村與臺南藍曬圖文創園區赫茲博物館實體販售。

屏縣府表示，屏東燈節不僅地景燈飾令人驚艷，就連主視覺都別出心裁，2022年以復古、浮世繪筆觸繪製，將萬年溪、縣民公園到勝利星村等三大主題燈區串聯起來，呈現地景、歷史與文化之美，其中還隱藏一隻大老虎，動態畫面裡老虎還會一閃一閃眨眼睛，主視覺曝光後，大受民眾喜愛，在活動期間創下超高詢問度。

但在活動結束後大型帆布的去留成為問題，如何讓資源永續、減少環境負擔，一直是縣府努力的目標，因此由設計師群，使用循環材料設計，把2022年屏東燈節活動所使用後的巨大帆布，改造成數個大小不同功能性的包款及戶外野餐墊，每一款都讓人愛不釋手。

傳播處鼓勵將活動後的廢棄物重複利用，並轉變成為一種善心循環，透過支持業者的創意提案，達到三方共好的機制，期盼未來可以持續以循環概念執行每一項任務。