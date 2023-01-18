繼「螺螄粉」、「黃飛紅麻辣花生」遭禁止進口之後，經濟部又以大陸低價傾銷為由，禁止陸製矽質鼻胃管輸入。食藥署表示，目前國內核准的矽質鼻胃管共9張許可證，其中4張為大陸進口，至於陸製鼻胃管遭禁後是否會影響國內供貨情形？食藥署強調，該政策是由經濟部國貿局推動，詳細情形應由推動單位回答。

食藥署醫療器材及化粧品組科長傅映先表示，目前國內共有9張矽質鼻胃管的許可證，其中有4張國產、1張自韓國輸入，其餘4張皆為大陸進口。國產廠商包含太平洋醫材股份有限公司銅科廠、貝斯美德股份有限公司、富強醫材股份有限公司、國發醫療器材股份有限公司4家。

傅映先指出，該政策是由產業工會與國貿局提出相關建議，接著由國貿局依程序與相關部會進行會商，最後再報行政院同意後於日前進行公告。

至於食藥署是否曾一同參與討論？傅映先說，本署也在國貿局的徵詢範圍，但主要是針對許可證的核准狀態進行回應，但她強調，國貿局有做通盤考量，認為國產矽質鼻胃管仍有4張許可證，應能補上國內需求，不會有衝擊。

根據健保署110年統計，矽質鼻胃管總計申報68萬8923條，其中大陸製產品為18萬7008條，約佔整體27％。值得注意的是，陸製矽質鼻胃管用於國內8至12歲兒童，以及14歲以上成人，分別佔22％以及27％，如突然禁止輸入，短期內仍可能帶來衝擊。

不過，大陸製矽質鼻胃管是否在品質上有問題？或是特殊疑慮食藥署才會同意禁止？傅映先僅說，所有食藥署核准的醫療器材，都是依照醫療器材管理法根據產品的安全效能與品質，進行相關的審查事項，只要審查能符合法規，食藥署就會對醫療器材製造商核發許可證。