搶攻春節旅宿商機，晶華國際酒店集團旗下精品溫泉飯店礁溪晶泉丰旅，於1月20日至1月29日推出「錢兔似錦」春節限定優惠住房專案，溫泉房雙人房一泊一食每房最低5,700元起，含翌日自助式豐盛早餐，每日大廳迎賓茶點及Happy Hour無限暢飲，加碼贈送客房迎賓點心盤及免費Mini吧飲料，全家團聚喜迎玉兔年。官網訂房加購高鐵享8折優惠。

晶泉丰旅「錢兔似錦」春節限定優惠住房專案，標榜備妥滿滿新春好兆頭與旅人共度佳節，精彩活動由大年初一祥獅獻瑞迎春揭開序幕、另有專人帶領年味十足趣味活動、館內則有熱鬧滾滾的新春限定活動。

礁溪晶泉丰旅表示，華人講究「遇水則發」好兆頭，擁有美人暖湯的宜蘭向來是冬季的熱門出遊路線之一，酒店每間客房均提供專屬半露天湯池，頂樓更有網美最愛的無邊際溫泉泳池，新春時節沉浸於碳酸氫鈉湯泉中，新年必定財運滾滾。除一泊一食的住房優惠外，礁溪晶泉丰旅另推出「春節住房一泊二食」優惠住房專案，溫泉房每房最低只要8,300元起，為新春團圓，主廚特別推出頂級龍蝦海陸鍋物雙人套餐，來自東南亞海域的新鮮活龍蝦搭配日本直送超大肥美干貝、龍膽石斑切片，並提供Prime等級的美國牛肉與伊比利黑豚，加上宜蘭在地直送蔬菜吃到飽，多元豐盛海陸盛宴，闔家大啖幸福過好年。

大年初一於飯店大廳登場的祥獅獻瑞迎春活動，是以「獅躍高山賀新春」為表演主題，兩隻祥獅登上高山，祝賀旅人兔年蒸蒸日上。其他接力不間斷的精采春節活動包括DIY宜蘭過年必吃美味「鴨賞飯糰」，象徵招財進寶的「搖搖金棗」蜜餞活動，及帶有招財進寶寓意的「金錢樹苔球」手作活動，有吃又有玩，整年財源滾滾旺旺來。