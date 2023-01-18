有網友昨（17）在新竹市發現一處排水溝的水變成深藍色，整條水溝全是詭異的藍色水，網友酸說「新竹也有藍色多瑙河…」新竹市府回應追查至上游發現是某紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，環保局人員在現場已命限期改善，將所排放污染物清除。

臉書「新竹爆料公社」有網友分享影片，新竹市區某處排水溝的水變成深藍色，整條水溝幾乎已不見底，全是藍色的水，原PO稱「新竹也有藍色多瑙河…」照片曝光嚇壞不少當地人，有網友留言「真要抓來丟在藍色水溝浸豬籠」、「我家馬桶也有放，這藍藍香」、「罰多少?真漂亮」、「誰家的壓克力顏料」、「這目視色度應該超標。不過，環保局得等檢測數值出來才能開單」、「太誇張了，相關單位知道了嗎？放這種污染物的人扯到爆」。

新竹市府發言人施淑婷在留言處回應，環保局於昨日（17）稽查時發現水色異常呈藍色，經追查至上游發現係為某紙箱工廠排放含水性顏料污水所致，現場已命限期改善，將所排放污染物清除。