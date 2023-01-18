世界奇景藍眼淚真正的身分是夜光蟲。(東吳大學提供)

微生物因為不被大家熟悉，常讓人心生恐懼。東吳大學微生物學系為了讓民眾認識微生物，特別在Instagram成立帳號「微日常」，由東吳微生物系「吉祥物」黃金鼠「納吉」擔任主角，打造可愛又療癒的插畫和影片，介紹微生物小知識，同學們看了都直呼「天啊！超級萌翻了！」、「微生物瞬間變萌一千倍！」

你知道不斷變種的新冠病毒也是微生物嗎？我們吃的椰果，其實不是椰子果肉，是由一種叫「木質醋酸菌」的細菌，所合成的生物纖維；而世界奇觀藍眼淚也是微生物的一種，藍眼淚真正的身分是夜光蟲，為了攝取所需的營養鹽，夜光蟲會聚集在海岸邊，馬祖當地人又把藍眼淚為稱為「丁香水」，因為每當藍眼淚出現，以他們為食物的丁香魚也會隨之而來。

東吳大學微生物系IG的門面擔當納吉，本尊就住在東吳大學微生物系的系辦裡，當初因為學生家裡一窩黃金鼠寶寶送不出去，微生物系秘書宋昕如便收養了一隻，取名為納吉！身長15公分的納吉，個性溫和，每天都有學生來找納吉玩，挾帶著超高人氣，「納吉的微生物小學堂」正式對外開張。

東吳微生物學系大四劉冠吟包辦納吉的微生物小學堂的動畫與配音。(東吳大學提供)

創造插畫版納吉的是東吳大學微生物系大四學生劉冠吟，她除了畫納吉的系列影片之外，還扛起配音的重責大任，包括納吉和她的三位小夥伴都是由劉冠吟操刀，一人分飾四角。

劉冠吟表示，畫逐格動畫最困難的地方在於動作的流暢度，像納吉吃飯的短短幾秒，必須畫至少三、四個版本進行測試，短短30秒的影片，影格逼近百張。劉冠吟一直很喜歡畫畫，自己經營的IG專頁「多多欸」擁有高達5.2萬粉絲。

IG「微日常」團隊共有4人，包含東吳微生物系學生劉冠吟、楊恩葶與黃榆姍以及秘書宋昕如，宋昕如表示主題確定、寫文案、找資料撰稿、校稿、繪圖、影片拍攝剪輯、動畫繪製與錄音等等，這就是她們的「微日常」，雖然分工、默契都已上軌道，還是常常熬夜趕工到凌晨2點。

「微日常」推出已經4個月，也受到學生踴躍支持，日前粉絲數突破290人，楊恩葶說，我覺得很酷，能將興趣結合所學，把微生物推廣給大家！也能讓更多人知道東吳大學微生物學系。

無所不在的微生物並非只是可怕的致病原，而是不可或缺的生活日常，追蹤「微日常」IG，跟著納吉的腳步，顛覆你對微生物的印象！

「微日常」-東吳大學微生物學系：https://www.instagram.com/micro_daily_/