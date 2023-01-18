副總統賴清德今（18）日將上任民進黨主席，並會宣布一級黨務主管名單。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴清德雖用人兼顧派系卻無實質行政權，而總統蔡英文屬意的前副總統陳建仁極可能將接行政院長，等於蔡仍掌握行政權，因為陳的背後其實就是蔡，屆時蔡將與賴呈兩條平行線、兩人各搞各的。

吳子嘉今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，賴清德擔任黨主席獲得黨內各派系支持，也是大家的共識，故賴也會兼顧各派系，理論上2024總統大選黨內初選過程，也不會有什麼爭議，賴應會順利代表綠營出征。

吳子嘉直言，賴清德現在的挑戰來自「行政權在蔡英文與行政院長手上」，畢竟黨主席只負責黨內工作，行政權遠大於黨權，民進黨籍部會首長為少數，賴並沒有指揮他們的權力，故賴對行政院的影響力極低，頂多只有表達意見的空間。

針對未來陳建仁接閣揆後的發展，吳子嘉認為，陳不可能有主導權，因為真正在背後主導的人是蔡英文，陳的功用就在幫蔡向外界傳達「我沒有跛腳」這個訊息，蔡以後甚至作風會更強勢，以更展現自己沒有跛腳。吳舉例，蔡2016年剛上任時，就很喜歡親自打電話給各部長，蔡未來必然會恢復這個行為，反觀賴則完全沒有在行政上揮灑的空間。