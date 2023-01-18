農曆春節將近，台視主播劉宜函和張寧則是一起主持《2023超級巨星紅白藝能大賞》的搶先看及幕後花絮，劉宜函透露2人平常都是神經大條型，這次合作有「負負得正」的效果，互相提醒展現絕佳默契，劉宜函初次以可愛造型亮相幕後花絮，笑說，女兒曾對著視訊鏡頭中的她說，媽媽妳的頭上有乒乓球。而第一次站上小巨蛋舞台的她，難免緊張但還是覺得好有趣，覺得很酷也很享受。

台視主播群陳子揚（左起）、顏明儀、黃品寧、陳家頤、林益如、侯乃榕、郭于中、謝安以及張彤跟大家拜年。（台視提供）

而外型甜美文靜的張寧則表示，很多人以為我很文靜，但其實主持花絮時比較接近我本身的個性，我只是正常發揮而已。錄影前坦言最想見到「國民姊夫」AKIRA，也順利在拍攝後台花絮時「圓夢」，近距離訪問偶像後張寧笑著認證，AKIRA真的很帥又有禮貌，馬上被圈粉。

劉宜函也分享最想見到「志玲姐姐」，最後也真的在小巨蛋明星迴廊見到林志玲用揹巾背著小孩，甜蜜的跟著剛結束演出的AKIRA離場，並親切和大家說掰掰，一家三口看起來相當幸福。

談及過年行程，張寧則是許願想要「當一坨會呼吸的肉」，想吃就吃、想睡就睡，好好享受可貴的假期。近期結束育嬰假回歸工作崗位的劉宜函，過年碰巧遇上女兒生日，除了安排慶生之外，也會抽空來一場輕旅行。