屏東縣長選舉結束已一個半月，但當時投開票爭議至今仍待司法審理。國民黨今天呼籲，司法機關應公平審視每一項被提出的證據，並盡速實質審理選舉與當選無效訴訟，還台灣民主乾淨選風，「沒有真相，就沒有屏東縣長」。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，屏東縣長選舉還有諸多疑點，國民黨堅持的是要的是真相與選舉過程公平、公開、公正，要捍衛屏東縣民權益，不讓中華民國選舉史上有被刻意扭曲、變造的汙點，而不是為了讓誰當選。

洪孟楷也呼籲，民進黨主席賴清德應與國民黨，一起為了屏東鄉親，共同支持讓相關訴訟進塊審理完畢，不要讓台灣民主選舉史留下汙點。

洪孟楷說，九合一選舉結束後，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉所提的驗票與保存證據都被駁回，諸多證據都被有心人士輕描淡寫帶過，連主管機關中選會都只說是選務瑕疵，目前只剩選舉與當選無效訴訟可繼續進行。

蘇清泉表示，同樣辦選務，台北市松山區立委補選，嘉義市長選舉都照標準作業流程，開票乾淨清白，只有屏東縣選舉選票用丟的，且各投開票所都這樣做，還有的投票所投開票數不一，有的可離開再回來投，選舉選成這樣，問題一大堆。

蘇清泉說，屏東縣長選舉有效票約42萬張，理應1個多小時就可以開完票，但開票當天到晚間6時多他原本還領先，突然中斷開票一小時，之後他就開始落後，過程中選舉人數一直變，投票率竟然不動，選務機關解釋不知在說什麼。

蘇清泉認為，如果不將這次屏東縣選舉投開票過程違法行為匡正，2024年立委與總統大選，屏東縣還是會這樣幹；犧牲蘇清泉沒關係，但要把可長可久的民主制度建置起來；選舉應該選賢與能，選務乾淨是選務單位的責任。

蘇清泉也提到，前幾天針對屏東選舉爭議開庭，中選會與屏東選委會態度就是「我就是這樣」，司法機關還要他拿出完整正面的影像，「我們哪有那個能耐」？這次屏東選舉過程中充滿作弊舞弊，匪夷所思。

國民黨發言人林家興呼籲，司法應公平公正合理判決，還乾淨選風；沒有真相屏東如何過好年，沒有真相沒有縣長。