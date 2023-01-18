警方正調查這起死亡車禍。（翻攝畫面）

警方正調查這起死亡車禍。（翻攝畫面）

台北市大安區和平東路一段18日中午發生死亡車禍，12時26分許，台北市警消獲報，一對母子雙載騎車經過和平東路與新生南路口的大安森林公園旁，兒子騎車載母親，撞上一輛行進間的吊車，後座的媽媽倒地捲進車底遭輾，身體遭輾斷成兩截當場慘死。騎車的兒子也受傷送醫，車禍原因目前由轄區警方調查釐清。

吊車司機慌張地告訴警方，他車速不快，機車一開始在他左後方，後來不知何故輾進他車底。死者家屬接獲通知趕到現場，當場痛哭失聲。