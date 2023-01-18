新春送暖！喬揚實業公司與苙森林實業公司共同捐贈50萬元，挹注新竹縣政府「陽光愛心早餐」教育福利政策，縣長楊文科致贈感謝牌表揚，期望大家能看見弱勢學生的需求，讓愛心溫暖新竹縣各個角落。

楊文科感謝喬揚實業、苙森林實業公司拋磚引玉，攜手縣府推動陽光愛心早餐政策，讓新竹縣弱勢家庭的孩子，每天都能享用到愛心早餐，縣府也會持續推動聰明營養午餐，讓孩子們吃得營養、吃得飽，學習更有成效，也造就孩子們更能懂得感恩惜福。

楊文科表示，喬揚公司董事長何祥銨每年帶領家族捐贈竹縣物資銀行白米1萬台斤，並協助縣政推行，長期致力公益活動已近30年，資助育幼院院生就學、解決新竹縣山區員警健康飲食問題。

何祥銨去年更為新竹縣警察局添置百萬電腦設備，促進警政單位建置系統，完善縣民服務，並曾聯合企業主購買消防車致贈消防局，強化地方的救災能力。

何祥銨擔任國際獅子會300－G1區榮譽副總監，對社福、身障及老人、兒少及低收入戶等弱勢團體永續關懷，不遺餘力的精神傳承給子女。

何祥銨的女兒、苙森林實業公司創辦人何采璇說，從小在父親的薰陶下，她與弟弟何冠葳承襲父親慈善義舉精神，希望將幸福傳遞出去，讓孩子獲得幫助，希望他們長大後也能幫助更多人。

何采璇並說，過去30年來，家族已經幫助上千個弱勢家庭，這次捐贈50萬元的愛心早餐，希望幫助弱勢家庭的孩子，能夠擁有一頓飽足的幸福早餐，都能精神飽滿學習。