日籍女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，卻在2017年爆出婚變，目前正在打離婚官司，而麻衣在豪門婚變後，在東京獨自扶養兒子長大，不少台灣藝人友人紛紛關心她。近日知名藝人利菁便抵達東京，曬出同框和麻衣的用餐照，她的真實近況也隨之曝光。

近日，利菁透露疫情後終於可以飛往東京，機場人山人海，令她相當不適應，不過既然來到東京，當然要用食物好好撫慰身心，她便曬出與麻衣用餐畫面，兩人正在惠比壽吃米其林鐵板燒餐廳，麻衣雖然戴著口罩，只露出一雙水汪汪大眼，看來神采奕奕，精神飽滿。

而利菁也在貼文提及：「好久不見！麻衣將，昨日一起午飯，暢談以往錄影趣事，希望未來一切順利。」貼文一出，網友們紛紛讚美兩人看起來超美，尤其是麻衣，看來還是一樣溫柔又漂亮。

事實上，麻衣常常在IG分享自己的近況，她曾透露不少台灣朋友會到日本找她聊聊，「我真的好開心好開心呢」，也很懷念在台灣的生活，尤其是當時和許多藝人朋友一起在寒冷的冬天錄完影，大家一起去吃火鍋，是昔日相當美好的回憶。