荷蘭科技產業組織FME周二對歐盟執委會提出呼籲，歐盟應該就如何限制晶片技術出口中國，擬定出一套一致性的立場。FME指出，歐洲需要採取更加統一和有力的行動。

FME主席Theo Henrar說：「在目前地緣政治緊張的時期，國家和歐洲的戰略自主性很重要」。「歐盟如果採取更統一和有力的行動，會對荷蘭有較大的幫助」。

FME代表著荷蘭2200家科技公司的利益，包括艾司摩爾(ASML)，和其它較小的設備製造商，例如ASM國際。

包括比利時首相在內的歐洲政界人士都質疑，是否該讓荷蘭獨自去跟美國談判晶片政策。但是荷蘭首相呂特(Mark Rutte)在上周五表示，並沒有感受到來自美方的壓力。

荷蘭貿易部長周日指出，對於美國擔憂過於依賴亞洲晶片以及晶片技術在軍事上的應用，她有同樣感受，但是荷蘭不應該很輕易地採納美國的新規定。

周二同時，荷蘭首相也走訪白宮，與美國總統進行會談。雙方領導人將持續討論有關美方在10月提出的對中國新出口限制規定。這些規定旨在阻止中國晶片製造技術的進展，以及軍事應用上的進步。