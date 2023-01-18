永康警分局今天上午邀請南鯤鯓代天府6大神偶加持。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

過年神明加持護佑，祈求民眾平安過好年！台南市永康警分局今天上午請來南鯤鯓代天府6尊神偶加持，祈求春節期間，永康地區都能「永保安康」，治安平穩、交通順暢，讓民眾在春節期間過好年。

過幾天就要過年了，南鯤鯓代天府6尊神偶今天蒞臨永康警分局為永康祈福，李、池、吳、朱、范五府千歲及囝仔公等6尊神偶分別由分局行政、保民、督察、交通組長、偵查隊長、勤務中心主任引領出場，當王爺神氣現身，立刻炒熱現場氣氛。

永康警分局今天上午邀請南鯤鯓代天府6大神偶加持，護佑鄉親過好年。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

永康警分局長甘炎民（左）表示，治安平穩、交通順暢及民眾安心是春節的工作主軸。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

分局也說明，朱府千歲公正無私，執法森嚴，由偵查隊長陪同；而交通則是防止事故發生，范府千歲精通醫術，時常醫人救世，因此由交通組長陪同，這樣的安排，也是希望將警察業務與眾神形象相互呼應，激勵大家士氣。

南鯤鯓代天府這次除出動6大神偶加持外，還特別引介台灣守護文創致贈分局平安祈福鹽。南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，永康分局是最繁重的警察單位，形象就像與眾神一樣守護國人，而平安鹽是融合宗教、產業、文化的重要資產，將平安鹽致贈給警察人員，寓意在神力加持下，第一線守護治安的警察都能安全執勤，將平安帶到地方。

永康分局長甘炎民表示，治安平穩、交通順暢及民眾安心是春節的工作主軸，相信今年在有神力加持及社會各界的相挺下，地區更安全，經濟更興旺，民眾更樂利，今天活動包括在地議員陳秋萍、朱正軒、黃肇輝、林冠維、林燕祝服務處助理李佳容等人與會，感謝警察平日為治安打拚的付出。

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