隨著大陸走向解封，全球有望告別新冠肺炎疫情的衝擊，市場也關注大陸經濟的反彈力道，能否帶領各國走出經濟衰退危機，專家一改過往樂觀態度並點出，整體勞動力下滑與生產力前景不佳2大因素，可能導致大陸經濟成長不如預期。

綜合外媒報導，知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）對美中關係進行將近30年的觀察，一直以來，他都十分看好大陸經濟成長，但近期態度卻轉趨保守，「有兩個關鍵原因讓我的看法變得較為消極，主要是人口結構與生產力前景的問題。」

羅奇補充說道，「大陸的整體勞動力持續減少，這樣的狀況很難在短期內解決，甚至可能是長達25年的危機，另一個原因則是，大陸生產力的前景也相當糟糕，會拖累大陸經濟成長的力道。」

至於大陸解封能否提振下半年的經濟表現，羅奇則認為，僅能算是週期性反彈，並非長久改善經濟狀態，「大陸還是有很多機會，但投資者必須非常小心，更應該要密切注意美中衝突所帶來的額外風險。」