2020年賽季由於疫情影響導致賽程縮水，大聯盟也決定在該季擴增季後賽席次，當年打出5成以上勝率的馬林魚因而受惠，終結連續16年未能闖季後賽的乾旱期，但隨後還是被打回原形，連續2年吞下超過90場敗仗，儘管下賽季依舊不被看好可以衝出國聯東區，不過據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，馬林魚已將補強目光投向7屆全明星終結者「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）。

3年4800萬美元的合約走完後，查普曼正式進入自由市場，洋基也不會簽回他，原因除了上賽季的慘烈成績外，查普曼一系列脫序的行為，讓條紋大軍拿他沒辦法，去年季中查普曼被放進傷兵名單，隨後被檢查出竟是因為刺青造成小腿感染，而季後賽將要點燃戰火之際，查普曼並沒有向球隊報到，洋基索性不將他擺進季後賽名單，雙方最終以不愉快的方式收場。

查普曼去年在36.1局中留下4.46防禦率，是他生涯首次平均每9局丟掉超過4分責失的賽季，17.5%的保送率為丟掉大量分數的主因，而靠著速球賴以維生的查普曼，動輒超過100英里的火球也越來越難在他身上看到，可即使如此仍吸引許多球隊關注查普曼的動向，《邁阿密先鋒報》指出，查普曼希望能在短時間之內與球隊完成簽約，並希望新東家靠近他所居住的東南部地區，因此馬林魚成為最有力競爭者。

除了查普曼外，自由市場可考慮的左投人選包含莫爾（Matt Moore）、威爾史密斯（Will Smith）、韓德（Brad Hand）及查芬（Andrew Chafin），只是馬林魚牛棚當中就有史考特（Tanner Scott）、布雷爾（Richard Bleier）及歐科特（Steven Okert）是左投手，《邁阿密先鋒報》也表示，前紅雀終結者A.瑞耶斯（Alex Reyes）在馬林魚的鎖定範圍內，雖然比起查普曼年輕許多，但A.瑞耶斯相當豐富的傷病史，對所有球隊來說是高風險的投資。