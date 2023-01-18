【LIVE直播】賴清德正式接任黨主席 3位副秘書長曝光｜2023.01.18

副總統賴清德（左）今接任民進黨黨主席，右為代理黨主席的高雄市長陳其邁。（截取自中時新聞網YOUTUBE）

副總統賴清德今天宣誓就職民進黨第17屆黨主席，負起九合一慘敗後黨務改革及選務重任。賴清德稍早宣布黨秘書長為許立明，3位副秘書長為楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。賴清德也強調，目前要落實四大黨務革新，兩大任務以及一大使命。賴清德重申，務實的認定台灣是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立必要，中華民國和中華人民共和國並不隸屬，仍會站穩四堅持，繼續蔡英文總統兩岸路線。

賴清德首先感謝投票給他的黨員，也感謝這陣子願意真誠提出批判的每個朋友，他們都是希望民進黨革新，每項建議都將是民進黨再起的能量。賴清德也感謝陳其邁，這陣子讓黨持續和社會各界對話。

賴清德表示，對於九合一選舉結果要虛心檢討，要從失敗中記取教訓，誠實面對不足之處。賴清德說要用具體行動回應社會期待，才能贏得人民信賴。賴清德提到，要積極杜絕黑金，對於執政黨而言，法律是最基本標準，要用更嚴格標準回應社會期待。

賴清德也提到，民進黨創黨以來就大鳴大放，對內競爭對外團結政黨，團結不怕競爭，競爭更助團結，會完善黨內機制，用民主回應期待。賴清德說民進黨要傾聽多元聲音，民進黨執政絕非不能批評，民進黨將盡最大努力擴大社會對話，聆聽不同意見，讓黨成為連結社會平台。

此外，賴清德指出，要積極回應年輕人需求，要有效解決年輕人在乎的困境，針對居住正義、低薪等問題改革。賴清德也提到，作為黨主席，他會盡力團結黨內，無論過去有過何種主張，都不會也不該成為現在團結前進阻礙，也要建立國家利益為優先的政黨文化。

在媒體提問部分，賴清德被問及對於各地支持者有批評建言，有無感觸？賴清德表示，對民眾踴躍發言非常感動，他們都在愛裡講真話，字裡行間知道他們沒有放棄民進黨。此外，賴清德強調，目前要落實四大黨務革新，兩大任務以及一大使命。

由於賴清德過去自稱「務實的台獨工作者」，他被問及兩岸路線是否改變，賴清德則重申，務實的認定台灣是主權獨立國家，因此沒有再宣布台灣獨立必要，中華民國和中華人民共和國並不隸屬，他未來仍會站穩四堅持，繼續蔡英文總統兩岸路線。

至於學倫問題，賴清德強調，會在黨內建立機制徹底解決問題。