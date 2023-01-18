台北市副市長李四川14日在臉書PO出視察環南市場及第一果菜批發市場改建工程的照片，並表示施工有很大的困難，柯市府能讓此工程開工改建，「我很佩服」，該文也引來前台北市長柯文哲親自留言回應。對此，前台北市議員羅智強認為，李四川務實做事、不噴口水，在當今政壇實屬難能可貴，他與柯P的互動，更讓人看到即使不同黨派立場，也能為民眾福祉共同努力，「這才是人民想看到的場景」。

針對李四川在臉書大讚柯市府，柯文哲留言表示，市場改建讓人民好好逛市場、食的安全，這就是讓政治落實在人民生活的每一天，「完工前最後階段，請李副幫忙盯緊了！」李四川則再回覆「市政是延續的，我會盯緊」。

對此，羅智強今在臉書指出，「路平、燈亮、水溝通，一步一步務實的做，拿鐵鎚比麥克風熟練的台北市副市長」，是李四川對自己的描述，公職生涯裡，始終以解決民眾生活大小事為目標，務實做事，不噴口水，在當今政壇實屬難能可貴。至於李四川和柯文哲的互動，羅智強表示，這讓人看到即使不同黨派立場，也能為民眾福祉共同努力，「這才是人民想看到的場景」。

網友對此則回應表示「這就是執政者的格局，為百姓著想」、「台灣缺的就是說真話的政治人物，好就讚美，壞就批評，要求改善國家才會進步」、「希望台灣社會開始多點善意往來」、「做實事的人就是不一樣，就事論事，才是市民之福！再看看日前為批評而批評的議員，應該感到羞愧」。此外，有網友更表示在川伯身上看見孫運璿的影子，許多網友紛紛呼應「形容的好貼切」、「認同」。