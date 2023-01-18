春節10天假期何處去？縣府農業處盤點13鄉鎮市特色，製作「綠色海岸」、「黃金客庄」、「茶園橘鄉」、「原鄉野趣」和「香草森林」5段農遊軸帶影片，溪北可欣賞海岸風光，訪湖口老街到新埔吃柿餅，溪南能採柑桔，上山看新竹百萬夜景和雲海，體驗新竹縣山湖海自然風光之美。

農業處長范萬釗表示，新竹縣溪北的「綠色海岸農遊軸帶」，涵蓋竹北、新豐、湖口三鄉鎮市，可以漫遊竹北新月海灘、新豐紅毛港及新豐觀海大道，欣賞海岸風光，或到湖口老街探索客家人文風情。

新竹縣「黃金客庄農遊軸帶」，可品嘗九降風自然風乾的新埔柿餅風味。（羅浚濱攝）

「黃金客庄農遊軸帶」涵蓋新埔、關西、芎林三鄉鎮，品嘗九降風自然風乾的新埔柿餅風味，也能走訪關西紫色仙草花海和百年私塾的羅屋書院，或探訪芎林紙寮窩，體驗被重拾的傳統造紙工藝。

新竹縣「茶園橘鄉農遊軸帶」，目前正產桶柑產季，能採果體驗橘鄉景緻。（羅浚濱攝）

竹縣溪南的北埔、峨眉、寶山三鄉的「茶園橘鄉農遊軸帶」，是新竹縣柑桔和茶葉的主產 地，目前正產桶柑產季，能採果體驗橘鄉景緻，品嘗「茶金」故事中東方美人茶的甘甜清香，風景如畫的峨眉湖、富興老茶廠和十二寮步道，則是愜意漫遊的好去處。

新竹縣「原鄉野趣農遊軸帶」，到五峰山上多能欣賞到雲海美景。（羅浚濱攝）

竹東鎮和五峰鄉的「原鄉野趣農遊軸帶」，有全國最大客家市集竹東市場，能盡情享受各式客家美食，可暢遊上坪溪部落農庄，並到山地五峰和平部落體驗竹砲、射獵、迎賓舞的原民文化，而目前正值雲海季，到山上多能欣賞到雲海美景。

新竹縣「香草森林農遊軸帶」，橫山大崎棟能欣賞新竹百萬夜景。（羅浚濱攝）

橫山、尖石兩鄉的「香草森林農遊軸帶」，可到橫山大山背採果，就近到樂善堂俯瞰鄰近鄉鎮風光，直上大崎棟更能欣賞新竹百萬夜景，尖石那羅灣金盞花和馬胎古道，適合全家一起健走。

楊文科邀請全國民眾來新竹縣走春，親近山湖海自然風光，品嘗竹縣農特產品，體驗客家及原民文化。完整5支農遊軸帶影片可上新竹縣政府官方YouTube觀看。