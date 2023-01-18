政府打房政策反覆，打炒房政策《平均地權條例》修正案才剛三讀通過，內政部卻宣布春節後將發放「房貸補貼」，只要符合4條件免申請就直接入帳，預計有40萬戶房貸族受惠。消息一出，在網路上掀起論戰，有人痛批政府根本是圖利建商還有包租公。

跟進美國聯準會(Fed)腳步，台灣央行去年4度升息，讓房貸族叫苦連連，內政部正在規畫，去年全國超徵稅收可動用金額3800億，其中1000億將給予房貸族補貼，目前初步設定以下4大條件，包括以一戶自用住宅為限、家戶所得要在全體家戶所得的一定分位數下、定額補貼，以及設有排富條款。

新政策出爐引發不少民眾批評，「看起來在政府的心中付不出頭期款的民眾、租屋族屬於低階民眾，一毛錢的補助都拿不到」、「買得起房，付得起幾百萬的頭期款的人是會多窮，需要補助喔？真的會笑死，這種政府」、「繼續護房產抬高房價，方向不變」、「票投民進黨，錢進房產」、「根本就補助建商」、「包租公表示，暗爽到內傷」；但也有民眾表示贊同，「有房貸的人還是大多數吧，不無小補」。

政大地政系退休教授張金鶚則在臉書發文質疑政府「一手打炒房，另一手護炒房」，他強調，問題關鍵應該是「高房價」，政府應「直球對決」，將更多力氣及資源放在高房價問題的解決上；再者，政府應將超徵稅收補貼買不起房子的「租屋者」而非「購屋者」，其中「弱勢族群的租屋者」更應列為優先補助對象。