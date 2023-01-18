基隆市政府18日進行觀光漁市及餐廳聯合稽查，基隆市長謝國樑視察碧砂漁港。（張志康攝）

為維護民眾的消費權益，基隆市長謝國樑18日與基隆市消保官莊惠媛赴八斗子漁港魚貨直銷中心，查核店家所使用的磅秤及漁貨標價是否透明。謝國樑呼籲店家合理收費，才能提振當地景氣。

謝國樑表示，過去碧砂漁港曾發生有些商家不當收取過高的費用，讓外地遊客來當地吃海鮮被坑殺，雖是開玩笑的說法，卻反映出遊客不愉快的消費體驗。他強調，市府有責任保護消費者的權益，讓消費者有愉快的消費體驗，店家合理收費，透過重建形象，才能提振當地景氣。

莊惠媛則叮嚀消費者購買漁貨要注意「四要」，分別是磅秤貼有度量衡器檢查合格標章、磅秤放於未傾斜的水平面、倒光水後再秤重、重量有疑義，使用公秤檢視並拍照存證。

18日上午的觀光漁市場暨周邊餐廳聯合稽查，共計查核5間魚貨攤商，1間海鮮餐廳，店家均有將產品標示價格，所使用之磅秤及八斗子漁港魚貨直銷中心設置之公秤3台，查核結果全數合格。

莊惠媛指出，店家如果使用不合規定的磅秤意圖增加獲利進行交易，經濟部標準檢驗局可要求停止使用該磅秤，並依度量衡法第21條、第53條規定處新臺幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

此外，店家亦涉嫌有違反刑法第208條行使違背定程之度量衡罪及第339條詐欺取財罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。再者，依據基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點規定，店家如發生偷斤減兩或其他詐欺行為經查證屬實，最高可罰5萬元，且可終止契約並沒收保證金。