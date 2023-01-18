戴德梁行董事總經理顏炳立今（18）日在戴德梁行官網上，最新發表2023年的市場觀點，指出在政策打房、斷金流下，「房市爽日子結束了！但是自用型買家的爽日子來臨了！」今年第一季預估買賣雙方還是會處於拔河狀態，但第二季，預期價格將下修5～10％，價格處於鬆動，就看誰要開出第一槍。

顏炳立在最新發表的2023年房市觀點中指出，2022年第四季房地產市場，是資金多、利率仍低、房價穩，但房市淡緩，加上政策打房、斷金流、黑天鵝變大隻，房市爽日子結束了！

他預測2023年，房市將會是：「利率緩升、資金緊、房市變黯淡、房價會鬆動，加上金流斷、量就再縮、價緩跌、買氣弱！」

顏炳立表示，2022年房地產市場是「虎嘯市場，只剩貓聲」，市場脫褲圍海，跟「量」、「價」、「買氣」說再見了！房地產市場需要龐大資金挹注，建商搶地搶建，開價衝到天花板，還聲稱封盤不賣，但這一切都是「脫褲圍海」，業者根本忘了我是誰，不自量力，業者妄想用個人資金，繼續炒高房價，就是脫褲子想圍住大海一樣，當然不可能。

顏炳立指出，2022年第四季房貸利率衝向2％，房市壓力步步逼近，因為買氣弱，子彈斷了，一些大建商2022年第四季出手購地，開始趨於謹慎保守，供需也失衡了，有良心的建商甚至真實反應：「明天不會更好！」

他直指，可以預見，2023年房市不降價，就難見量，房市爽日子結束了，2022下半年開始的房地產市場成為「往事只能回味」，這是投資客殘酷的事實！2022年預售屋爆量，第四季價格鬆動，但價格鬆動不代表會低於承購價，來客少，建商又不降價，導致成交量少，量萎縮。

2023年第一季預估買賣雙方仍會處於拔河狀態，2023年第二季估計價格將下修5％～10％，價格處於鬆動，若要與過去成交價比，就看賣方能撐多久。

2023年第一季自用型的買家會得到貴賓般的尊重，但賣方價格仍會堅持；不過，整體市場氣氛不利賣方，要買屋的自用型買家可以再等等價格鬆動，面臨房市寒冬，但自用型買家的爽日子來臨了！

2022年第四季「量」、「價」、「買氣」大衰退，2023年房地產市場「量」、「價」、「買氣」皆收斂，價格預計呈現：「拔、鬆、動、跌」趨勢！買氣降、供給多、價難漲，自用的會買，投資的會拋，然而，位於台北市的房子，只有價格問題，沒有賣不掉的問題。

2023年第一季房地產市場銷售受創，土地需求變緩，合建都更土地轉趨活躍，六都地段好、面積大的商、住、工土地，「量」、「價」、「買氣」皆收斂，價跌10％會見量，就看誰開出第一槍！工業土地價格已到頂，物流倉儲、儲能需求仍強勁，不追價，價修10％將有買盤；總之，土地降溫量縮，自用買盤變緩投資要看收益、價格空間。

顏炳立表示，2023兔年房市冬天提早來臨，今年房市就是狡兔追月，業者仍對市場有期待，但狡兔能追到的只是黯淡的月，2023年預估房市轉淡，買氣再降，價緩修，買的人觀望，量將再縮，加上經濟衰退，政策利空，金流斷，物價漲與通膨等因素，影響房市買氣，房市走空下修形勢不變，「量」、「價」、「買氣」都會下滑，價格易跌難漲，資金行情結束了，難借膽，口袋不深的宜保守因應。