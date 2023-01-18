「統戰螺獅粉」話題延燒，經濟部貿易局則以未開放進口為由，要求通路全面下架。對此，《中時新聞網》今（18）日特別在中午用餐時間，前往北市廣州街的著名螺獅粉店，採訪用餐民眾心聲，對於經濟部的作法，更有人直呼「扯太遠了」。

日前因陸製螺獅粉遭舉發在包裝上有「你是中國人、我是中國人、四捨五入，你是我的人」字樣涉統戰，經濟部同一天即宣布相關商品全下架，令外界錯愕。經濟部長王美花昨受訪則解釋，大陸的粉條本來就沒有准許進出口，現在進來的不是走私，就是虛報，經濟部貿易局已經跨部會討論，會做相關稽查，不管是在實體通路或是電商平台都會要求下架。

面對記者追問「是因為統戰標語嗎？」王美花雖未承認，仍強調走私或是虛報的東西，本來就要處理，但藍營仍批是搞意識形態。

今《中時新聞網》直接到北市知名螺獅粉店直擊，只見現場生意相當好，隊伍排很長，更有旅居國外的民眾表示，開車兩個小時上來，就是為了這碗螺獅粉。對於經濟部要求全面下架事件中的產品，現場民眾則直言「政府作法太超過」、「美食是文化的一部分，不該扯上政治」、「吃的東西講到統戰扯太遠了」。