小心假算命真詐財！高雄1名8旬老翁，日前接獲自稱廟宇住持的人員來電，對方說可以幫免費算命，但算出來指出老翁今年運勢不佳，還會有血光之災，如果要改運可以投資廟宇積陰德，對方不停製造緊張感，讓老翁真跑到銀行準備匯款，所幸行員直覺有異，警方也到場勸說解釋，戳破詐騙集團謊言。

經了解，86歲的沈姓老翁上周接獲自稱廟宇住持的人員來電，對方稱可以幫老翁免費算命，算出他今年運勢不佳，恐怕遇上血光之災，若要改善運勢的話可以透過投資廟宇的方式來積陰德，藉此迴向好遠離厄運，還不停製造緊張感。

沈翁遭對方話術洗腦後信以為真，就怕運勢真的會變不順，抄下對方給的帳號後，12日跑銀行準備匯出12萬元，不過該帳戶有異，且是私人帳戶，短期內有多筆異常進出，所幸銀行襄理機警通報，三民二分局民族所警員到場得知詳情後，立即協助老翁將對方資訊加以封鎖刪除，告訴他如果真想改運可以實際到廟中，不要靠幾通電話就匯錢。員警也說，此手法少見，尤其又即將過年，民眾都得多注意，避免財產損失。