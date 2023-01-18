德國空軍「龍捲風」（Tornado）戰機

就在德國飽受壓力，要盡快提供烏克蘭「豹2」（Leopard 2）主力戰車之際，烏克蘭副外長兼前駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）1月15日已懇請柏林，把93架「龍捲風」（Tornado）戰機移交烏克蘭。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，儘管德國向美國採購的F-35隱形戰機根本還沒到手，但梅爾尼克已上推特（Twitter）發文說，「我對德國朋友有個充滿創意的提案，那就是德國聯邦國防軍（Bundeswehr）有93架很快就會被F-35汰換的『龍捲風』多用途戰機，雖然這是款舊戰機，但仍十分強大。蕭茲（Olaf Scholz）總理，何不把這些『龍捲風』交給烏克蘭呢？」

德國政府去年底才宣布，要大砸84億美元（約2,543億台幣），向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購35架F-35，以汰換老舊的「龍捲風」戰機。而傳統上，這些戰機都用來執行北約（NATO）任務。然而，先前報導披露，德國國防部的機密報告說，德國現役的97架「龍捲風」中，只有10架夠格執行相關任務。

而按照計畫，柏林採購的第一架F-35戰機2026年將在美國用來訓練德國飛行員。2027年時，相關訓練預定移回德國，一直到2028年德國空軍發揮初始戰力為止。

F-35 export orders in last 12 months

Germany - 35

Switzerland - 36

Canada -88

Czech Republic - 24https://t.co/RpcDETZ0h4 — Krishnan (@cvkrishnan) January 10, 2023

也因此，「龍捲風」戰機預料還得在德國服役好些年，要移交給烏克蘭實在不太可能。此外，所有的北約成員都擔心，提供烏克蘭西方戰機會激怒俄羅斯總統普丁，因此都紛紛避免這麼做。儘管許多國家提供烏克蘭如米格（MiG）-29等升級過的蘇聯時期戰機，但至今還沒有盟國提供基輔現代戰機。