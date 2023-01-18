國立體大「火球男」李晨薰 去年在U23世界盃季軍戰對墨西哥的好投，讓他獲得美日職棒球團的關注，經過與各隊積極洽談後，今（18）日正式簽約加盟舊金山巨人隊，他以簽約金65萬元、學費15萬元，合約總值80萬美元披上巨人戰袍，簽約金是巨人隊今年國際簽約球員第三高。

14日當過21歲生日的「阿耀」李晨薰 擁有193公分高大身材和備受期待的運動天份，早在三級棒球時期就已經多次擔任中華隊的王牌投手，就讀平鎮高中時動輒投出150公里以上的火球，在國內外球探長期關注下，也讓他很早就萌生旅外的念頭。

李晨薰雖經歷了手肘韌帶移植手術（Tommy John）的術後撞牆期，復健過程中的高低起伏，最終仍把握國際賽機會破繭而出，這樣的成果實屬不易。舊金山巨人隊國際球探部資深主管喬·薩拉莫（Joe Salermo）特地錄製影片恭賀道，「第一次看到李晨薰投球是在2018年，當時他的身高、體型和速球很快就吸引我的注意，我馬上遞出名片並告訴他，我們會一直關注他。4年半後，我們在這裡宣布他成為舊金山巨人隊的球員。」

李晨薰能夠從術後生理、心理困境中走出，國立體大棒球隊教練團以及運科團隊成員功不可沒，回憶當初剛入學時還得從傳接球階段開始復健，幸得現任國立體大體育長龔榮堂及團隊的悉心呵護，藉由實戰一場一場慢慢調整，終於在U23世界盃季軍戰中，面對全職業陣容的強敵墨西哥隊，壓制對手幫助中華隊取勝，也讓球探見證這隻鳳凰浴火重生。