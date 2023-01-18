台中市清水區63歲的黃姓男子，撿拾資源回收微薄收入維生，兩名孫子皆有發展遲緩情形，須自費到醫院治療，家庭收入入不敷出。大秀派出所員警得知後，立即協助轉介社福單位，年節前夕也提供生活物資，希望他們能夠過個好年；黃男頻頻向警方致謝，並表示有這樣的「管區」讓他既窩心又安心。

大秀派出所員警黃煥琮協助轉介社福單位，年節前夕也提供生活物資，希望他們能夠過個好年。(警方提供)

警方指出，黃男一家人6名家庭成員，包含太太、兒子、媳婦及孫子皆持有身心障礙手冊。就讀國小7歲大的孫子，每周都須前往醫院進行語言治療及物理治療，家庭經濟狀況無法再提供4歲的小孫子進行相關治療。黃男的兒子之前雖有在工廠工作，但因疫情關係導致收入銳減。

黃男表示，自己撿回收賺錢不知道能養孫子到幾歲，很感謝員警能協助轉介相關單位提供協助。大秀所勤區員警黃煥琮說，在北部服務10餘年，去年底調回家鄉清水工作，覺得能為自己從小生長的這片土地及鄉親奉獻心力是最有意義。

清水警分局長游永中對於大秀所員警黃煥琮的熱心、細心、用心認真執勤的工作態度大表讚許。游永中強調，農曆春節將至，警察堅守崗位、協助轄內弱勢民眾，秉持「治安平穩，交通順暢，民眾安心」三大主軸，讓民眾安心過好年。