花蓮縣吉安鄉是全縣唯一人口正成長的鄉鎮，但新生兒每年平均卻只能維持500多人，鄉公所為使每年新生兒數突破600人，7月起將加碼補助每胎1萬元，再加上縣府2萬元生育津貼，吉安家長每胎可領3萬元補助；另，鄉公所今年調整重陽敬老禮金年齡限制至65歲，成花蓮首創，屆時鄉內共有1.4萬名長者受惠。

吉安鄉是全縣第二大城市，且人口持續增加，迄今已趨近9萬人，不過鄉公所卻發現，鄉內人口成長幅度有逐漸降低趨勢，新生兒每年平均僅能維持550人左右，為鼓勵吉安家長生育，讓新生兒人數突破600人，便研擬加碼補助生育津貼相關自治條例辦法。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞今參加活動時，開心宣布喜訊，包含鄉公所7月起，將加碼補助吉安家長每胎生育津貼1萬元，同時下修鄉內重陽敬老禮金發放年齡至65歲。（羅亦晽攝）

吉安鄉長游淑貞指出，鄉公所去年獲代表會支持通過在今年編列600萬元預算，作為加碼補助生育津貼，未來只要居住且設籍在吉安鄉滿6個月以上的家長，生一胎鄉公所就補助1萬元，如再加上縣府2萬元的生育津貼，吉安家長一胎可領3萬元，雙胞胎就有6萬元，以此類推，預計7月上路。

游淑貞也另外宣布鄉內今年將啟動的老人福利，她說，鄉公所因應高齡化社會來臨，今年將600元重陽敬老禮金發放年齡下修至65歲，是全縣首創，屆時不只有8000多名70歲以上長者可領到錢，6000多位65至69歲的長輩也能領到，今年預計共有1.4萬名長者受惠。

全台生育逐年下降，邁入高齡社會，各地方公所紛紛祭出現金補助誘因，鼓勵民眾生小孩，花蓮縣內除吉安鄉每胎加碼補助1萬元，富里鄉則是8萬元，鳳林鎮2萬元，且1到4歲每年還有2.4萬生日禮金，豐濱鄉公所則祭出兒童生日禮金，出生到4歲期間，如未將戶籍遷出，4年共可將8萬元領好領滿。