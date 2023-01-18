國內塗料龍頭永記造漆（1726）因美國廠彩鋼漆、以及電子廠工程用防火、防重蝕塗料需求大增，2022年全年營收97.38億元，創下歷史新高紀錄，永記2023年將以產品多元和全面性的優勢，力拚維持高檔，但是得視全球經濟景氣變化而定。

永記總經理陳弘偉18日指出，永記2022年全年營收能夠創新高，主要動能之一是來自美國廠的營收大幅成長30％到40％之間，永記美國廠以彩鋼漆的供應為主，下游終端客戶以美國建築產業為主。

其次是台灣的科技電子產業的建廠需求，他說，由於電子業在2022年的建廠工程進度不錯，工程用的防火塗料、以及防重蝕塗料的出貨，也有顯著成長。

陳弘偉表示，反而是國內營建產業的塗料需求，有趨緩跡象，而大陸和其它海外地區的塗料出貨，則維持過去水準。

永記造漆2022年全年營收97.38億元，比2021年的88.65億元，年增9.85％，不只不受疫情影響，在疫情的3年間，年年創高，2022年營收更是歷年新高紀錄。

陳弘偉表示，由於永記屬於全面性塗料供應商，產品線齊全且多元，近年更切入防水及隔音材等塗料新的應用，單一客戶只要鎖定永記，即可滿足對塗料的需求，因此，對於永記在塗料市場的鞏固與開拓，都是相當大的優勢。

他說，2022年全年營收接近百億元，進入2023年之後，希望能夠維持良好的營收表現，但是仍得視變化難測的全球經濟景氣而定。