美股隔晚假後復市，三大指數個別發展，反映中概股的金龍中國指數挫逾3％，港股18日早盤亦震盪走弱，在十天線上（現處21,432點）多空交戰。

香港信報報導，恒指開低62點，報21,514點，早段跌幅擴大，曾跌155點，低見21,422點，之後止跌回升，最多回升114點，高見21,691點，但臨近中午升勢不保。恒指早盤收報21,549點，跌28點或0.13％；國指報7,303點，跌0.1％。科指收報4,492點，下滑0.2％。中午成交725.54億港幣。

藍籌股部分，匯控下滑0.2％；友邦降0.2％；中海外跌1.4％；中移動升0.5％；創科揚5.3％，為升幅最大藍籌：安踏升1.5％。

科網股方面，美團跌1.3％，九連跌，共跌14.8％；京東降3.7％；阿里降0.8％；百度挫4.5％，為表現最差藍籌；嗶哩嗶哩跌1.8％；但快手升1％。

手遊股逆勢升，騰訊與網易分別獲遊戲版號，早盤分別升1.1％和4.3％；同獲版號的心動更飆5.4％；西山居母企金山軟件揚2.3％；中手游升0.5％；網龍升1％。

濠賭股部分，受惠澳門旅遊業協會會長胡景光表示，整體酒店首周入住率達七成，金沙升3.2％；銀娛走高3.1％；永利澳門漲1.1％；美高梅中國漲1％；澳博彈高1.9％；新濠揚2.2％。