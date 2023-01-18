過年帶娃有新招！疊OREO金字塔殺時間

許多網友在網路社群分享日常，時常意外帶給民眾新的靈感。日前有網友在臉書社群「爆廢公社」上發文表示，說自己同事為了能成功疊出三層OREO金字塔，足足耗時近一小時，讓他直呼太不可思議！詢問網友們是否有玩過？

只見同事專注於將OREO疊出金字塔狀，十分認真。(圖/截自爆廢公社）

貼文曝光後，許多網友看到紛紛留言，「有甚麼好花1小時挑戰的啦 (但我還是挑戰了) 、「欸真的有難度 我想說三分鐘就可以挑戰成功 但我到現在都還疊不起來...」，原PO看到陸續回應說，「我眼睜睜看著她排了好久好久」、「我看餅乾都快被她玩爛了」、「好好笑，她排到生氣，真的有這麼難嗎？」。

年節陪孩玩OREO疊疊樂 互動性十足

其中有爸媽看到貼文，突發奇想留言，認為這真是農曆年節打發小孩最好的遊戲方式，既能花時間又有趣味性，此話一出，瞬間引發有小孩的父母共鳴，「太能打發時間了吧，我已經想到過年要給那群小屁孩玩什麼了」、「這個好，那我要買一堆放在家，讓我家的兔崽子安安靜靜的不要吵我打麻將」、「不錯欸！這個過年可以給小孩玩，很花時間跟精力」、「我喜歡，跟小孩說疊出三層才可以拿紅包XDD」。

網友留言餅乾疊疊樂真是打發小孩的趣味遊戲。(圖/截自爆廢公社）

不過有網友調侃回應說，玩這遊戲同時間的另一項挑戰是，要防止小孩邊玩邊吃，恐怕還沒疊成功，就已經吃完一包OREO餅乾了！逢年過節小朋友最喜歡熱鬧有趣的氣氛，除了郊外踏青、逛夜市、玩桌遊等遊戲，或許疊餅乾塔不失為陪伴孩子增添趣味的新活動選擇。

也有不少網友留言挑戰餅乾疊疊樂成功。(圖/截自爆廢公社）