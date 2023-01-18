桃園某國中男老師被爆出私下輔導女學生時，會把手放在女學生背上，還嘟嘴朝對方臉靠近，監視器拍下離譜畫面，該老師先前在補習班教書時也曾與女學生交往，如今看上另名國中女生，他的補習班同事出面稱「天天跟我們炫耀你多受到學校女學生的歡迎，還常常約女學生中午輔導，拜託別在繼續找下一個人了」。

一名疑似是該名老師的合夥人在臉書「記者爆料網－公開版」發文，該名老師先前在補習班任教時就曾長期騷擾女學生，有女學生被該老師所被答應交往，上大學後認清不倫戀提出分手，該老師還屢次要同事邀對方回補習班慶生，試圖挽回對方，之後又看上另一名國中女學生，對方從國中到高二頻被騷擾。

該名原PO曝光辦公室的影片，只見該名老師不斷用手摸女學生的背，甚至還嘟嘴試圖湊到對方臉上，被對方趕緊推開制止，而該老師臉上則是一臉歡喜；原PO說該名老師目前在桃園龍潭某國中教書，「天天跟我們炫耀你多受到學校女學生的歡迎，還常常約女學生中午輔導，拜託別在繼續找下一個人了」。

原PO說該老師已經是名慣犯，都是專門挑內向不敢反擊的女學生，如今曝光監視器畫面，他稱「許董，跟你說過做事要小心，你這樣被拍了」，他說身為老師實在不能接受對方這樣的行為，最後還疑似透露該老師有洩露學校考題的嫌疑，「不過還是要謝謝你這個合夥人，不然補習班怎麼會有考題可以參考」。

桃園某國中男老師被爆出私下輔導女學生時，把手放在女學生背上，還嘟嘴朝對方臉靠近，監視器拍下離譜畫面。（翻攝自臉書「記者爆料網－公開版」）

桃園市教育局說，影片內容該師是在補習班任教時發生，現則在某國中兼課，該師即日起不到校，而社會局依「性騷擾防治法」調查處理在案，經社工查詢，影片中學生表示該師於補習班期間會有想要靠近學生的行為，但學生並無意願提出申訴。