吃藥後的飲食也可能影響藥效，整形外科醫師李秉勳和骨科醫師陳鈺泓在臉書粉專發文，分享服藥後1小時的4類食物禁忌，包含咖啡因飲料、葡萄柚或柚子、酒、紅麴或納豆，如果在吃藥後食用，就會和藥物產生交互作用，除了可能影響藥效外，還可能增加不良副作用發生的機率。

●咖啡因飲料

茶和咖啡中的茶鹼會和藥物結合，引起嘔吐、痙攣、心悸等副作用，而且咖啡因和感冒藥作用也會造成不適。除此之外，茶和咖啡含有的鞣酸，會影響鐵的吸收。

●葡萄柚或柚子（包含果肉與果汁）

葡萄柚、柚子或柳橙的果肉、果汁中，含有抑制肝臟代謝酵素的成分，可能導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體內造成中毒，發生嚴重副作用。

●酒

酒除了可能影響藥效，還可能增加不良副作用，特別是酒精和安眠藥一起服用，會增加安眠藥中樞神經抑制作用，非常危險；若酒和止痛藥一起吃，也可能增加肝毒性風險。

●紅麴或納豆

在服用降血脂藥品時，如果同時攝取紅麴或納豆，會使降血脂的藥效濃度增加，導致副作用產生。

食藥署也曾在粉專發文，點出4種最不適合配藥的飲品，包含茶、牛奶、咖啡和葡萄柚汁；同時也建議，吃藥最好搭配溫水，如果想要喝飲料，最好要和服藥時間間隔2小時以上，才能讓藥物與飲料的交互作用降到最低。