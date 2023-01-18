台東縱谷線沒有律師事務所，民眾有法律問題，必須舟車勞頓遠赴台東市區，新科議員潘貴蘭邀請龐大律師團，每月1次提供免費諮詢服務，潘貴蘭說，有些鄉親心中的疑惑在心中已經放了1年半載，原本愁眉不展，跟律師談過後開心離去，讓她覺得很有意義。

潘貴蘭表示，台東縱谷地區完全沒有律師事務所，民眾有法律問是都要到台東市，從池上或海端過去，車程都要近1個鐘頭，因此與德維聯合律師事務所合作，重磅推出縱谷史無前例的選民服務，在她位於鹿野鄉的服務處提供免費法律諮詢服務，為當地民眾解決疑難雜症。

潘貴蘭說，縱谷區免費法律諮詢服務，14日首場由律師林國泰坐鎮，共有9位民眾參與，問題多半是遺產繼承、土地糾紛等，她觀察到鄉親到了服務處時都是愁眉苦臉，跟律師談過之後都滿臉笑容離開，放在心裡1年半載的煩惱，經律師的解惑，明確地告訴他解決方法後，終於放下心中的大石頭，讓她感到很欣慰。

潘貴蘭指出，縱谷區法律諮詢服務每個月1次，採1對1方式，以池上、海端、關山、鹿野鄉親為優先，不受理當天報名，必須提前到服務處（鹿野鄉中正路5號）或打電話（089-552222）登記預約，工作人員會彙整大家的的問題，在諮詢日前1天提供值班律師參考，盼能用法律捍衛每位鄉親的權益。