英國廣播公司（BBC）昨（17）日晚間為一場足球賽進行賽前報導時，突然傳來非常大聲、劇烈的女子呻吟、叫床聲，讓知名主播李納克（Gary Lineker）播報不下去、當場尷尬笑噴。他事後坦承聲音大到他當下聽不見其他球評的講解，他也公布叫床聲的來源，原來有人在攝影棚惡作劇，藏了一支播放叫床聲的手機，BBC後續也道歉。

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，前英格蘭足球前鋒、現已轉戰BBC體育節目主持人的李納克昨晚為英格蘭足總盃利物浦（Liverpool）對上狼隊（Wolves）的比賽進行賽前報導，他在攝影棚內與專家討論兩隊戰術及優劣勢，另外也與現場球評進行連線。

不過節目播到一半時，背景突然傳來非常劇烈、大聲的女子呻吟、叫床聲響，直播畫面可見李納克原本還試著保持鎮定、專業播報，不過堅持約4秒就破功、笑了出來，他笑著和在球場的球評、前英格蘭隊隊長席瑞爾（Alan Shearer）連線，並對觀眾說：「我想是有人寄了某樣東西到某個人的手機了，我不知道你們在家是不是有聽到。」

在比賽開始後幾分鐘，李納克在推特公布叫床聲兇手，原來攝影棚被惡作劇，藏了一支播放呻吟聲的手機，他在貼文中也打上笑噴眼淚的貼圖。

當晚李納克受訪時坦言，當下叫床聲太大，大到他聽不見任何人說話，甚至難以繼續賽前播報。

事後BBC也對這起惡作劇道歉：「我們向今晚足球賽事直播中任何被冒犯的觀眾道歉，我們正在調查事件是如何發生的。」

後續惡作劇玩家賈維斯（Daniel Jarvis）坦承自己是這起惡作劇的幕後主謀。

利物浦隊最終以1比0擊敗狼隊。

文章來源：BBC apologises for pornographic prank during FA Cup football coverage
文章來源：BBC apologises after sex noises heard during FA Cup coverage
電台廣播到一半突然沒聲音 55歲DJ心臟病發身亡 粉絲震驚
影》美女記者連線世足遭壯男包圍 搭肩猛撞畫面曝她苦笑吐1句
名記者播世足場邊倒地猝逝 死因出爐 妻嘆：CPR也救不回

#英國廣播公司 #BBC #足球 #足球賽 #比賽