英國廣播公司（BBC）昨（17）日晚間為一場足球賽進行賽前報導時，突然傳來非常大聲、劇烈的女子呻吟、叫床聲，讓知名主播李納克（Gary Lineker）播報不下去、當場尷尬笑噴。他事後坦承聲音大到他當下聽不見其他球評的講解，他也公布叫床聲的來源，原來有人在攝影棚惡作劇，藏了一支播放叫床聲的手機，BBC後續也道歉。

@GaryLineker this is hilarious live sex noises in the background on the BBC Tonight haha 😂 was a prank apparently 😱🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZXbSOLA2h6 — S.Tailor Let’s work.. 💥 Love Crypto WEB 3.0 DM ME (@IMAKETHEPARTY) January 17, 2023

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，前英格蘭足球前鋒、現已轉戰BBC體育節目主持人的李納克昨晚為英格蘭足總盃利物浦（Liverpool）對上狼隊（Wolves）的比賽進行賽前報導，他在攝影棚內與專家討論兩隊戰術及優劣勢，另外也與現場球評進行連線。

不過節目播到一半時，背景突然傳來非常劇烈、大聲的女子呻吟、叫床聲響，直播畫面可見李納克原本還試著保持鎮定、專業播報，不過堅持約4秒就破功、笑了出來，他笑著和在球場的球評、前英格蘭隊隊長席瑞爾（Alan Shearer）連線，並對觀眾說：「我想是有人寄了某樣東西到某個人的手機了，我不知道你們在家是不是有聽到。」

Gary Lineker presses on like a pro as BBC Match of the Day disrupted by "sex noises" pic.twitter.com/zdyZJzPi70 — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) January 17, 2023

在比賽開始後幾分鐘，李納克在推特公布叫床聲兇手，原來攝影棚被惡作劇，藏了一支播放呻吟聲的手機，他在貼文中也打上笑噴眼淚的貼圖。

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

當晚李納克受訪時坦言，當下叫床聲太大，大到他聽不見任何人說話，甚至難以繼續賽前播報。

事後BBC也對這起惡作劇道歉：「我們向今晚足球賽事直播中任何被冒犯的觀眾道歉，我們正在調查事件是如何發生的。」

後續惡作劇玩家賈維斯（Daniel Jarvis）坦承自己是這起惡作劇的幕後主謀。

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023

利物浦隊最終以1比0擊敗狼隊。