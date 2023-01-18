根據高級工程師的證詞，特斯拉（Tesla）2016年宣傳自動駕駛技術的影片，實際上都是演出來的，為的是顯示系統中並不存在的紅燈停車和綠燈加速等功能。

路透社報導，這段目前仍封存在特斯拉網站上的影片是在2016年10月公布，執行長馬斯克（Elon Musk）當時還在推特宣傳，作為「特斯拉自動駕駛」的證據。

但根據去年7月的證詞，特斯拉自動駕駛軟體總監艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）說，影片中的Model X並非使用特斯拉的科技自動駕駛。他是為1名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛發生致命車禍後，家屬提出的訴訟提供證詞。

艾魯斯瓦米這段證詞，是首次有特斯拉員工證實並詳述那部影片如何製作。

那部影片的標語寫著：「駕駛座上的人只是出於法律原因才坐在那裡，他什麼也沒做。車會自行駕駛。」

艾魯斯瓦米表示，應馬斯克要求，特斯拉「自動輔助駕駛」（Autopilot）團隊安排並拍攝「展示系統功能」的影片。

艾魯斯瓦米、馬斯克和特斯拉都未回覆記者詢問。特斯拉先前警告駕駛人必須把雙手放在方向盤上，並在開啟自動駕駛時維持對車輛的控制。

艾魯斯瓦米說，為了拍攝影片，特斯拉預先決定1條從加州孟羅公園（Menlo Park）1棟房子到特斯拉當時帕羅奧圖（Palo Alto）總部的路徑，並使用3D繪圖規劃路線。

他說，駕駛人在試駕時手動介入控制，在嘗試顯示Model X能在無人駕駛的情況下自動停車時，1輛測試車還撞到特斯拉停車場的圍欄。

艾魯斯瓦米說：「這部影片的用意，並非真實呈現2016年提供給客戶的功能，而是顯示哪些東西可能加入系統。」

特斯拉當時發布影片時，馬斯克發推文說：「特斯拉能自行駕駛（完全不用人）穿越市區街道開上高速公路再開進街道，然後找到車位。」