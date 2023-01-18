臉書粉專《嘖嘖的料理手帳》挑戰「安太座」，貼文讚數乘以6就是要給老婆的壓歲錢，短短4小時就吸了2.7萬讚，換算下來等於紅包金額已高達16.2萬元，讓原PO忍不住求饒說，不是說好都不按讚嗎？讓不少網友笑成一團說，虧大了！上一個發起這樣活動的人，至少有6萬多個讚。

臉書粉專《嘖嘖的料理手帳》今發文表示，去年他忘記去銀行領新鈔，導致包給老婆的紅包錢不夠，前年他只包了600元給老婆，兩人結婚6年以來，他仔細回想似乎沒有好好給過老婆壓歲錢，因此今年決定要挑戰「安太座」，本文的按讚數乘以6，就是要給老婆的壓歲錢金額。

粉專《嘖嘖的料理手帳》指出，考量到粉絲的心都很軟，肯定不捨得太為難他，因此如果讚數不太多，他統一都會包一個8800元的紅包給太座，最後則提醒說，按讚數只統計到明天（19日）晚上23時59分。

沒想到貼文曝光後，引起熱烈迴響，短短4小時就吸引了2.7萬人狂讚，按照上述的遊戲規則，等於要給太座的紅包金額已高達16.2萬元，讓原PO流言哀嚎說「等一下，我們不是說好了都不按讚，直接包8800元的嗎？」

不少網友留言表示，「安太座沒在手軟的！大家一起來添財火，太座安得好，生活沒煩惱」、「聽說這裡需要讚是嗎」、「以前都是看完文就滑過去，這篇一定要按完再走」、「前一個這樣做的人，讚數超過6萬」、「最喜歡這種安太座的活動」、「要不要改成今天中午12:00截止」、「看來要大失血了」。