蕭敬騰昨在尾牙演出時，彈吉他、彈琴樣樣來。（華納音樂提供）

蕭敬騰昨一連演唱〈只能想念你〉等8首歌曲，全場陶醉。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）的媽媽今天（18日）生日，他昨晚受邀參與「緯創」尾牙，在席開千桌的萬人尾牙演出，他一唱完立馬趕回家陪媽媽打麻將到今天零時，送上蛋糕和6位數大紅包，祝賀媽媽66歲大壽，隨後他在IG貼出慶生照片並tag「哥中之哥」周杰倫，周杰倫也回覆：「祝阿姨生日快樂喔！」。

老蕭非常重視家人，昨晚陪爸媽家人到凌晨3點多，再開車送爸媽回家，他跟爸媽現在住附近，只有5分鐘距離，方便他隨時探視爸媽。老蕭的經紀人Summer表示，最實用的禮物就是現金，過年、生日、母親節，老蕭都會送上6位數紅包，讓媽媽選購喜歡的禮物。他也關心家人健康，一直有安排健康顧問照顧父母身體，定期追蹤慢性病，以及健檢。

由於老蕭行程早已排滿，今年只接了一場尾牙，他非常用心，在收到邀約後就親自與演唱會團隊討論節目、歌單，帶來Full Band 演出，昨晚演出中，他以〈只能想念你〉開場，緊接著演唱〈讓我為你唱情歌〉、〈阿飛的小蝴蝶〉、〈已讀不回94我〉等歌，最後更臨時加碼演唱〈王妃〉，台下觀眾紛紛衝到台前大合唱，帶來整場活動的高潮。

蕭敬騰彈吉他、彈琴樣樣來，嗨到滿場飛，甚至還跳高，最後甚至還熱到脫掉外套只剩吊嘎，台下尖叫聲不斷；而老蕭絲毫不受前陣子手指骨裂傷的影響，演出前堅持不因受傷更改節目內容，只期望帶給大家最精彩的舞台！老蕭笑說：「真的太 High 了，希望大家今天晚上都玩得開心、抽到大獎！也祝福所有緯創的朋友，平安健康業績滿滿！」

被問到過年怎麼過？老蕭經紀人Summer表示，不會刻意安排休息，一直以來只要沒開工就是放假，昨天下午綵排完，完成了雜誌封面拍攝，晚上完成了尾牙，有空就好好陪家人、好好陪孩子、好好陪朋友。

老蕭今天將飛歐洲工作，新的一年，他期許自己能給大家更多好的作品，也預告2月初將有新作品釋出，此外他也祝福大家都新的一年都能健康平安，心想事成。