鏡電視當家主播廖芳潔難得過年放滿9天年假，「鏡電視的主播們都在搶過年上班，所以我今年能回南投老家陪家人，還可以抽空耍廢。」除夕當天則由王顯瑜坐鎮播報，王顯瑜說，我是台北人，可以播完晚間新聞再回家吃年夜飯，所以上班當仁不讓，讓外縣市的同事能休假回家過年。

主播王顯瑜（左）及黃筱純。（鏡電視提供）

至於黃筱純則語出驚人的笑說，今年初一、初二連兩天播報，我可以名正言順的「拋夫棄子」。黃筱純說，今年過年先生一打一帶小孩回鄉，自己從除夕開始留守台北，還說已經想好要追劇跟放空，享受難得的「偽單身假期」。

主播王鈺婷。（鏡電視提供）

還有來自南台灣高雄的王鈺婷，她說過年的時候，親戚一大群人相聚非常熱鬧，「但我已經想好了，如果被問到『什麼時候結婚』這種不想回答的問題，就推給妹妹回答」。同樣放滿年假的晨間新聞主播潘照文則說，由於迷上龜背芋，已經跟婆婆請好假，「初一要先殺回娘家屏東，直奔萬丹走訪龜背芋王國，而且我已經跟老闆約好了呢，準備大肆採購一番」。