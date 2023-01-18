類流感升溫！疾病管制署表示，國內今天新增1例流感重症死亡案例，為南部一名70多歲女性，未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，因呼吸急促就醫，因心衰竭休克確診3周後死亡。為本流感季第4例死亡病例，也是今年首例流感死亡病例。疾管署提醒，農曆春節前後為流感等呼吸道疾病好發季節，返鄉或旅遊時務必落實勤洗手、戴口罩

疾管署副署長羅一鈞表示，該名死亡個案未曾接種疫苗，去年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型，之後因心衰竭併心因性休克於今(2023)年1月8日不幸病逝。此個案為本流感季第4例死亡病例，亦為今年首例流感死亡病例。

根據疾管署監測資料顯示，上周(1月8日至1月14日)門急診類流感就診達4萬5284人次，近期呈上升趨勢。而近4周社區呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒以A型H3N2為主。

羅一鈞表示，今年確診數高於近兩年同期，和2022年同期相比，確診數為2.7萬人；2021年同期相比，確診數為3.7萬人。

由於農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮增加，是否新冠和流感疫情雙雙提升？羅一鈞表示，流感確診數雖然比這兩年都多，不過仍遠低於新冠疫情前2020年12.5萬人，也遠低於流行閾值，因此應不會出現醫療壅塞情況。不過仍提醒，公費流感疫苗尚餘4萬劑左右，符合條件者，可儘速接種。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，22例(占96%)未接種本季流感疫苗，15例(占65%)具慢性病史；其中死亡4例(3例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，勿輕忽流感威脅，並特別留意家中老年人、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病人等流感高風險群之健康，如有呼吸道症狀，應儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險。

春節期間如有類流感症狀，可至該署「流感防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/ )網頁，或運用健保署全球資訊網及健保APP，查詢開立公費流感藥物診所及急救責任醫院急診即時訊息等資訊，並請佩戴口罩儘速就醫，按醫師指示服藥，以減少併發重症及死亡的風險。相關資訊，可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw )，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。