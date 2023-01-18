隨著社群媒體興起，越來越多女網紅靠著豐滿火辣身材走紅，凹凸有致的身材也令人羨慕不已，但並不是每個人都希望如此。來自俄羅斯的26歲女網紅安娜塔西亞（Anastasiya Berthier），雖然因天生擁有34KK超巨上圍，吸引超過150萬名粉絲追蹤，但豐滿胸部還是造成許多生活上的困擾，甚至在搭乘飛機時，還會因為機位太小而使胸部卡住。

來自俄羅斯莫斯科的安娜塔西亞，擁有甜美臉蛋與超狂「核彈型」巨乳，經常在網路上不吝嗇分享火辣穿搭及引人遐想的性感影片，讓她的人氣火速衝高。日前她接受採訪時透露，雖然很喜歡與生俱來的傲人胸部，但也因為胸部過大造成生活上許多不便。

安娜塔西亞表示，她每次買衣服在服飾店裡試穿時，常常會因為胸部太大而需要有人幫忙脫衣服，有時候還會不小心把衣服撕破，讓她得無奈買單；走在路上還有駕駛因為看她而發生車禍；另外，她還因為胸部太大經常撞到周圍的人或東西；甚至搭飛機時只能買商務艙，尤其長途飛行時，才會有空間可以伸展背部，不被狹窄的座椅給卡住，無法動彈，而過去她便曾發生過類似的尷尬經驗。

即使如此，安娜塔西亞還是希望將來有一天能生兒育女，但又擔心因為懷孕毀掉火辣身材，因此透露可能透過代理孕母方式來完成當媽媽的心願。