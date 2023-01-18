玻璃媽祖廟，在2023年正好開放參觀滿十周年。廟方將推出聚寶盆結緣，祈求福氣龜、信杯、琉璃元寶賜財運、音樂饗宴、煉功屋熱塑玻璃創作體驗。（玻璃媽祖廟提供／吳敏菁彰化傳真）

玻璃媽祖廟，提供一千萬的金箔錢母。（玻璃媽祖廟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱工業區群聚觀光工廠，已經遊覽不能錯過，還有一座世界唯一的玻璃媽祖廟，在2023 年正好開放參觀滿十周年。廟方將推出聚寶盆結緣，祈求福氣龜、信杯、琉璃元寶賜財運、音樂饗宴、煉功屋熱塑玻璃創作體驗。

台灣護聖宮玻璃媽祖廟主任委員林肇睢表示，玻璃媽祖廟其組織實質為「財團法人台灣護聖宮教育基金會」，由1943年創立的台明將公司領頭，號召全國一百多家玻璃業者共同創建世界唯一，玻璃廟2007年動工，2012年入火安座，2013年開放觀光滿10周年。

玻璃媽祖廟，在2023年正好開放參觀滿十周年。廟方將推出聚寶盆結緣，祈求福氣龜、信杯、琉璃元寶賜財運、音樂饗宴、煉功屋熱塑玻璃創作體驗。（玻璃媽祖廟提供／吳敏菁彰化傳真）

玻璃廟將於於國曆1月21日除夕夜，晚上12 點整，舉辦新春團拜，同時玻璃廟將準備琉璃聚寶盆600組，分送參加團拜的每位香客結緣，盆內除了有兔年的1000萬金的錢母，並有3顆琉璃元寶及8顆代表甜蜜財氣的平安喜糖。

玻璃媽祖廟，在2023年正好開放參觀滿十周年。廟方將推出聚寶盆結緣，祈求福氣龜、信杯、琉璃元寶賜財運、音樂饗宴、煉功屋熱塑玻璃創作體驗。（玻璃媽祖廟提供／吳敏菁彰化傳真）

另外，大年初一開放祈求福氣龜，每隻重1公斤，大年初二到初六，開放信杯祈求，依杯數多寡，分送七種尺寸不一的琉璃元寶，最多十五杯，重達9 台斤長8 台寸的超級元寶。

大年初一到初六，每日上下午各有一組志工樂團在廟內義演，同時玻璃館煉功屋提供遊客玻璃創作體驗，充分了解藝術玻璃的製程，及創作的樂趣。

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