一名男子因工作忙碌，請堂嬸從南部北上在家中幫忙幫傭、顧小孩，男子佯裝請堂嬸入到住處拿東西，卻趁對方進入房間時，將她壓倒在地上性侵，甚至射精在臉上及嘴巴。堂嬸因經濟狀況不佳，怕失去工作而隱忍不敢聲張，但事後接到丈夫電話時，終於崩潰訴苦前往警局提告。一審男方遭判3年10月，但二審一度改判無罪，台灣高等法院更一審今撤銷改判，刑度不變。

根據判決書，該名姪子與父母同住同一棟大樓，104 年1 月11日13，堂嬸到1樓警衛室領取寄放在警衛室之蔬果，接著去到姪子父母住處將蔬果放入冰箱，準備離去時，見姪子住處大門打開，堂嬸好意叫了姪子，對方假意請堂嬸入到家中拿東西，堂嬸不疑有他進入姪子家中，未料男方突然突然抱住堂嬸並將她壓制在地後撫摸猥褻全身。

堂嬸雖然不斷抵抗，最後還是遭到性侵得逞，但姪子更惡劣的是，還射精在堂嬸嘴巴及臉上，但因顧忌自己在姪子姐姐家中工作，因此隱忍不敢說。事後堂嬸神情有異，在丈夫逼問下，才知道姪子的惡行，並報警提告。

但是姪子辯稱：案發當天堂嬸有到他住處，但是他當時在陽台整理盆栽，堂嬸和他短暫談話後，就與兒子在客廳一起看電視，之後又在門口與家人聊天，接著返回姐姐住處，接著他就就帶兒子外出用餐，不可能性侵她。

本案一審姪子遭判3年10月徒刑。但是二審卻出現大逆轉改判無罪，但最高法院認為無罪理由有諸多疑點，撤銷、發回高院。高院更一審雖也撤銷一審判決，但仍依強制性交罪判姪子3年10月徒刑。